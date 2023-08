Deutsche Teamsprinter fahren auf WM-Platz fünf

Anzeige

Die deutschen Teamsprinter haben die Medaillenränge bei der Bahnrad-WM in Glasgow verpasst. Luca Spiegel, Nik Schröter und Maximilian Dörnbach unterlagen am Freitag in der ersten Runde in 42,920 Sekunden den Australiern (42,130) und landeten auf dem fünften Gesamtplatz.

Nur die Sieger der vier Duelle qualifizierten sich für die Medaillenduelle am Freitagabend. Titelverteidiger Australien fuhr die zweitbeste Zeit und zog ins Finale gegen die Niederlande (41,847) ein.

Anders als das deutsche Frauen-Trio Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch gehören die Männer zurzeit nicht zur Weltspitze. Priorität in Schottland ist es, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr abzusichern.