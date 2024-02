Deutschland Tour: Startschuss fällt in Schweinfurt

Anzeige

Der Startschuss zur diesjährigen Deutschland Tour fällt in Schweinfurt. Wie die Veranstalter am Mittwoch verkündeten, ist für den Auftakt am 21. August ein Prolog geplant. Auch die erste Etappe am Folgetag beginnt in der nordbayerischen Stadt.

Schon bekannt war, dass die zweite Etappe in Schwäbisch Gmünd endet. Dort startet am vorletzten Renntag auch das dritte Teilstück, das komplett in Baden-Württemberg ausgefahren und nach Villingen-Schwenningen ins Etappenziel führen wird. Das Etappenrennen endet am 25. August in Saarbrücken.

International zählt die Deutschland Tour nicht zu den wichtigsten Rennen und ist nicht Teil der WorldTour des Radsport-Weltverbands UCI. Die internationale Fahrer-Elite wird parallel zur Austragung der Deutschland Tour bei der Spanien-Rundfahrt um die Plätze fahren. Die Vuelta beginnt im kommenden Jahr am 17. August und läuft bis zum 8. September.