Nach Stürzen: Roglic beendet Klassikersaison

Anzeige

Nach seinen Stürzen bei der Baskenlandrundfahrt ist die Klassikersaison für Primoz Roglic beendet. Wie sein Team am Freitag bekannt gab, wird der slowenische Star des deutschen Radrennstalls Bora-hansgrohe nicht bei den traditionsreichen Eintages-Rennen Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich an den Start gehen. Der Giro-Sieger will kommende Woche aber das Training auf dem Rad wieder aufnehmen.

"Primoz war die gesamte Woche bei uns, um seine großflächigen Wunden und sein Knie zu versorgen", sagte Dan Lorang, Head of Performance bei Bora-hansgrohe: "Wir wollen seinem Körper die Zeit geben, sich von diesen Verletzungen komplett zu erholen, denn unser großes Ziel ist die Tour de France."

Statt bei den Klassikern in Belgien dürfte Roglic (34) beim Criterium du Dauphine Anfang Juni ins Renngeschehen zurückkehren. Roglic war auf der dritten und vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt jeweils gestürzt. Während sich bei dem schweren Massensturz auf dem vierten Teilstück unter anderem seine beiden Rivalen, der Toursieger Jonas Vingegaard und Ex-Weltmeister Remco Evenepoel, schwer verletzten, blieb Roglic immerhin von Knochenbrüchen verschont.