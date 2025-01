Narvaez vor Gesamtsieg bei Tour Down Under

Jhonatan Narvaez aus Ecuador hat die vorletzte Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung erobert. Der Radprofi vom UAE Team Emirates gewann bei der Zielankunft auf dem Willunga Hill einen Sprint gegen den Briten Oscar Onley (Team Picnic PostNL) und den Neuseeländer Finn Fisher-Black vom deutschen Team Red Bull-Bora-Hansgrohe.