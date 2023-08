Para-Bahnrad-WM: Hausberger holt Bronze im Zeitfahren

Anzeige

Maike Hausberger hat bei der Para-Bahnrad-WM in Glasgow die zweite deutsche Medaille geholt. Die 28-Jährige aus Trier fuhr am Sonntag in der Startklasse C2 im Zeitfahren über 500 m in 42,804 Sekunden zu Bronze. Die Straßen-Weltmeisterin musste sich nur Paralympics-Siegerin Amanda Reid (38,378 Sekunden) aus Australien und der Chinesin Song Zhenling (42,318) geschlagen geben.

Hausbergers Stärken liegen aber ohnehin auf der Straße. Dort gewann die frühere Para-Leichtathletin die letzten beiden WM-Titel wie zuvor schon 2019, zudem triumphierte sie im vergangenen Jahr im Einzel-Zeitfahren. Die Straßen-Wettbewerbe in Schottland stehen am kommenden Mittwoch (Einzel-Zeitfahren) und Samstag (Straßenrennen) auf dem Programm.

Die erste deutsche Medaille hatte Robert Förstemann mit seinem sehbehinderten Tandem-Partner Thomas Ulbricht gewonnen. Das Duo war am Freitag in der Startklasse B im Zeitfahren über die paralympischen 1000 m zur Bronzemedaille gefahren. Am Montag peilen Förstemann und Ulbricht auch im Sprint Edelmetall an.