Pogacar Zweiter: Schultz gewinnt erste Etappe in Katalonien

Anzeige

Der australische Radprofi Nick Schultz hat die erste Etappe der 103. Ausgabe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Nach knapp 174 Kilometern rund um Sant Feliu de Guixols setzte sich der 29-Jährige vom Team Israel-Premier Tech vor Topstar Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) und Teamkollege Stephen Williams (Großbritannien) durch.

Schon nach rund 15 Kilometern fand sich eine fünfköpfige Fluchtgruppe um Simone Petilli (Intermarche-Wanty) zusammen. Im Peloton setzte sich das UAE Team Emirates um Pogacar an die Spitze und kontrollierte das Tempo. Rund 33 Kilometer vor dem Ziel holte das Feld die Gruppe ein. Am Ende setzte sich Schultz auf dem steilen Anstieg zum Ziel durch - Pogacar hatte den Sprint etwas zu spät angezogen.

Den Fahrern stehen nun noch bis Sonntag sechs weitere Etappen bevor. Im vergangenen Jahr hatte der slowenische Rad-Star Primoz Roglic mit Jumbo-Visma (heute Visma-Lease a bike) gewonnen. Seit Anfang des Jahres fährt der 34-Jährige für das deutsche Team Bora-hansgrohe, er ist in diesem Jahr in Katalonien nicht am Start.