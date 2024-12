Pröpster in Horrorcrash auf der Bahn verwickelt

Ein schlimmer Unfall in Hochgeschwindigkeit hat die Radsportszene in Aufruhr versetzt. Bei der Champions League im Londoner Velodrom Lee Valley VeloPark gerieten die deutsche Sprinterin Alessa-Catriona Pröpster und die britische Olympiasiegerin Katy Marchant im Keirin aneinander und schossen über die Bahn hinaus in die Zuschauerränge. Die Organisatoren brachen daraufhin die Veranstaltung am Samstagabend ab.

Pröpster (23) kam anscheinend glimpflich davon und konnte zehn Minuten nach dem Crash bereits selbstständig die Unfallstelle verlassen. Marchant (31) wurde mit Verdacht auf Unterarmbruch ins Krankenhaus gebracht. Auch vier Zuschauer mussten behandelt werden. Nach Informationen des übertragenden Senders Eurosport seien die Verletzungen aber nicht schwerwiegend.

Die Bilder hatten zunächst Schlimmeres befürchten lassen: Pröpster und Marchant verhakten sich, drifteten die Bahn hinauf und flogen über die Plexiglasbande in die Zuschauer. Dabei war die Begrenzung erst nach den Commonwealth Games 2022 für 250.000 Pfund installiert worden. Auslöser für die Nachbesserung im Olympia-Velodrom von 2012 war ein Massencrash gewesen, bei dem ein Zuschauer schwer am Arm verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in derselben Kurve wie der Crash am Samstagabend mit Pröpster und Marchant.