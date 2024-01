Radsport: Kanter in den Top 10 - Etappensieg für del Toro

Anzeige

Der deutsche Radprofi Max Kanter (Cottbus) hat bei der Tour Down Under in Australien das nächste Top-10-Resultat eingefahren. Der 26-Jährige vom Team Astana Qazaqstan belegte auf der welligen zweiten Etappe über 141,6 km von Norwood nach Lobethal den neunten Platz. Der Tagessieg ging an den Mexikaner Isaac del Toro vom Team UAE Emirates, der mit einer späten Attacke die Sprinter auf Abstand hielt.

Die dritte Etappe des ersten World-Tour-Rennens der Saison führt am Donnerstag über 145,3 km von Tea Tree Gully City nach Campbelltown.