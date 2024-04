Radsport: Pidcock gewinnt Amstel Gold Race

Anzeige

Der britische Radprofi Thomas Pidcock hat die 58. Ausgabe des Amstel Gold Race in den Niederlanden gewonnen und einen seiner größten Erfolge auf der Straße gefeiert. Der Mountainbike-Olympiasieger vom Team Ineos Grenadiers gewann am Sonntag nach 253,6 km in Berg en Terblijt den Sprint einer Fluchtgruppe vor dem Schweizer Marc Hirschi (UAE Team Emirates) und Tiesj Benoot aus Belgien (Visma-Lease a Bike). Für Pidcock, Tour-Etappensieger von 2022, war es der erste Saisonerfolg.

Der niederländische Weltmeister Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) verfehlte nach seinen Erfolgen bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix einen weiteren Prestigetriumph. Van der Poel verpasste den Sprung in die entscheidende Fluchtgruppe und erreichte das Ziel mit elf Sekunden Rückstand auf dem 22. Platz. Bester Deutscher wurde Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty/+0:20 Minuten) auf dem 42. Rang.

Das Amstel Gold Race bildet den Auftakt in die Ardennen-Woche, die am Mittwoch mit dem Fleche Wallone fortgesetzt wird, ehe am Sonntag mit Lüttich-Bastogne-Lüttich das letzte ganz große Eintagesrennen des Frühjahrs ansteht.