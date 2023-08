Radsport: Politt wird Teamkollege von Pogacar

Anzeige

Radprofi Nils Politt wechselt nach drei Jahren beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe wie erwartet zum UAE Team Emirates. Der 29-Jährige soll bei der Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum wichtigen Helfer des zweimaligen slowenischen Tour-de-France-Siegers Tadej Pogacar werden. Politt, Tour-Etappensieger von 2021, unterschrieb für drei Jahre.

Für Politt dürfte sich der Wechsel vor allem finanziell lohnen. "Ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren für das UAE Team Emirates zu fahren. Es ist eines der größten Teams der Welt und auch ein nächster Schritt in meiner Karriere", wurde der Kölner in einer Mitteilung zitiert: "Ich hoffe, dass wir gemeinsam großen Erfolg haben und gute Ergebnisse erzielen werden."

Der Wechsel hatte sich zuletzt schon angedeutet. Da Transfers im Profi-Radsport aber erst ab dem 1. August offiziell verkündet werden dürfen, hatte sich Politt zuletzt bedeckt gehalten.