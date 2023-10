Rekordjagd geht weiter: Cavendish verlängert Karriere

Anzeige

Der britische Radprofi Mark Cavendish hat seine Jagd auf den alleinigen Etappenrekord bei der Tour de France doch noch nicht beendet. Wie sein Team Astana Qazaqstan am Mittwoch mitteilte, wird der 38 Jahre alte Topsprinter seine Karriere um ein weiteres Jahr verlängern. Ursprünglich hatte Cavendish seine Laufbahn am Ende der Saison 2023 beenden wollen.

Astana Qazaqstan verkündete Cavendishs Vertragsverlängerung in einem Video in den Sozialen Netzwerken, in dem die Worte "es ist noch nicht vorbei" zu sehen sind. Anschließend bestätigte ein Sprecher des Teams die Entscheidung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Cavendishs Rekordjagd geht damit weiter. Der Brite war in diesem Jahr zur 110. Tour de France angetreten, um mit seinem 35. Etappensieg zum alleinigen Rekordhalter der Frankreich-Rundfahrt aufzusteigen. Aufgrund eines schweren Sturzes auf der achten Etappe, bei dem er sich das Schlüsselbein brach, platzte dieser Traum. Der Ex-Weltmeister teilt sich die Tour-Bestmarke weiter mit der belgischen Rad-Ikone Eddy Merckx.

Cavendish, der 2011 den WM-Titel im Straßenrennen errang, ist einer der erfolgreichsten Radprofis der Geschichte. Insgesamt gelangen ihm 54 Etappensiege bei den großen Landesrundfahrten, 2011 und 2021 gewann er das grüne Trikot des punktbesten Fahrers der Tour de France.