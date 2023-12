Streit um Uijtdebroeks wohl beendet - Vingegaard verlängert

Anzeige

Im Transferstreit um das belgische Radsport-Toptalent Cian Uijtdebroeks ist augenscheinlich eine Lösung gefunden worden. Der 20-Jährige nahm am Donnerstag an der Präsentation des Teams Visma-Lease a Bike um Tour-Champion Jonas Vingegaard in Amsterdam teil. "Es ist sehr schön, hier zu sein. Ich habe letzte Woche mit dem Team trainiert, es ist alles sehr strukturiert. Jeder will das Maximum", sagte Uijtdebroeks.

Bei der Präsentattion gab Visma auch die Vertragsverlängerungen mit seinen Topstars Vingegaard und Sepp Kuss bekannt. "Ich fühle mich sehr heimisch bei diesem Team", sagte der Däne Vingegaard, der bis 2028 unterschrieben hat: "Und wir sind mit unserer gemeinsamen Vorgehensweise sehr erfolgreich. Hier liegt meine Zukunft, und darauf bin ich stolz." Der US-amerikanische Vuelta-Sieger Kuss, der bis 2027 verlängerte, sagte: "Dieses Team ist eine Familie. Es fühlt s8ich gut an, darauf auch in den kommenden Jahren zu bauen."

Dass zu dieser Familie auch Uijtebroeks gehören wird, zeichnet sich verstärkt ab. Zuletzt hatte es Verwirrung um dessen Zukunft gegeben. Nach der Verkündung des Transfers durch Visma-Lease a Bike widersprach der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe, für den Uijtdebroeks in der Saison 2023 gefahren war.

Im kommenden Jahr soll Uijtdebroeks beim Giro d'Italia antreten: "Ich freue mich sehr darauf. Wir wollen Etappen gewinnen. Ich selbst werde eine freie Rolle ohne Druck haben und will mich im Gesamtklassement beweisen."

Der niederländische Rennstall Visma-Lease a Bike, zuvor unter dem Namen Jumbo-Visma gelistet, hatte im Vorjahr Historisches erreicht und alle drei großen Landesrundfahrten mit drei verschiedenen Siegern für sich entschieden.