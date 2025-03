Tirreno-Adriatico: Dversnes siegt als Ausreißer

Der norwegische Radprofi Fredrik Dversnes hat die fünfte Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen und den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 27-Jährige vom Team Uno-X Mobility siegte am Freitag nach 205 km in Pergola und belohnte sich für seinen Einsatz in einer Ausreißergruppe.