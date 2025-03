Tirreno-Adriatico: Vendrame gewinnt im Regen - Milan stürzt

Der italienische Radprofi Andrea Vendrame hat die dritte Etappe der Tirreno-Adriatico bei nassen und kalten Bedingungen für sich entschieden. Auf dem Teilstück zwischen Follonica und Colfiorito (Foligno), mit 239 km das längste der diesjährigen Fernfahrt, behielt der Fahrer vom Team Decathlon AG2R La Mondiale im Massensprint die Nerven. Damit gehen bisher alle drei Tagessiege an Italiener.

In der Gesamtwertung liegt weiterhin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der bei der ersten Etappe vor zwei Tagen triumphiert hatte, vorne. Nach einer Attacke drei Kilometer vor dem Ziel wurde der Italiener noch vom Feld abgefangen und belegte Platz zehn.

Das Podium komplettierten nach über 3000 Höhenmetern der Brite Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) und Romain Grégiore (Frankreich/Groupama-FDJ). Bester Deutscher auf der Etappe mit zahlreichen Stürzen wurde Jonas Rutsch (Erbach/Intermarché-Wanty) auf dem 52. Platz. Pascal Ackermann (Kandel/Israel-Premier Tech) gab nach knapp zwei Rennstunden auf.

Ein bitteres Rennen erlebte Jonathan Milan, der am Vortag gewonnen und auf Platz zwei der Gesamtwertung gelegen hatte: Der Italiener vom Team Lidl-Trek stürzte 23 Kilometer vor dem Ende, schleppte sich aber noch ins Ziel. Er fiel im Klassement weit zurück.

Am Donnerstag startet die 190 Kilometer lange vierte Etappe in Norcia. Die wellige Strecke endet mit einem durchgehend flachen Rundkurs über breite Straßen in Trasacco.

Insgesamt werden bei der Radfernfahrt bis Sonntag sieben Etappen gefahren. Im vergangenen Jahr hatte dort der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma - Lease a bike) triumphiert. In diesem Jahr ist er nicht am Start.