UAE Tour: O'Connor gewinnt Bergetappe - Vine Gesamtführender

Der australische Radprofi Ben O'Connor hat bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten die erste von zwei Bergetappen gewonnen. Der Tour-Etappensieger vom Team Decathlon AG2R La Mondiale siegte am Mittwoch auf der 176 km langen dritten Etappe mit der Bergankunft am Jebel Jais.

O'Connor setzte rund einen Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten und neuen Gesamtführenden Jay Vine (UAE Emirates) betrug fünf Sekunden. Der Australier führt das Klassement mit elf Sekunden Vorsprung auf O'Connor an.

Am Donnerstag kommen wieder die Sprinter zum Zug. Über 175 km führt die vierte Etappe rund um Dubai. Die sechste Austragung der einwöchigen UAE Tour endet am Sonntag in Jebel Hafeet.