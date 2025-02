UAE Tour: Pogacar gewinnt Schlussetappe und feiert Gesamtsieg

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen ersten Rundfahrtsieg des Jahres eingefahren. Der Slowene gewann am Sonntag die 176 km lange Schlussetappe mit der Bergankunft auf dem Dschabal Hafit und ließ sich die Gesamtführung beim Heimrennen seines Teams UAE Emirates-XRG nicht mehr nehmen. Der Weltmeister hatte die UAE Tour bereits 2021 und 2022 gewonnen.

Im Roten Trikot des Spitzenreiters hatte Pogacar knapp acht Kilometer vor dem Ziel attackiert und fuhr seinem zweiten Etappensieg als Solist entgegen. "Ich habe angegriffen, um nicht von Gegenattacken überrascht zu werden. Dann bin ich mein eigenes Tempo gefahren", sagte Pogacar.

Bereits bei der Bergankunft der dritten Etappe war der 26-Jährige erfolgreich gewesen. Im Ziel hatte Pogacar 33 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek), der auch in der Gesamtwertung Zweiter wurde.

Für Pogacar war es die letzte Rundfahrt bis zum Critérium du Dauphiné im Juni, die als wichtige Vorbereitung für die Tour de France (5. bis 27. Juli) dient. Dort peilt er seine erfolgreiche Titelverteidigung und den insgesamt vierten Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt an. Vorerst konzentriert sich Pogacar auf Klassikersaison, die er bei der Strade Bianche in Italien am 8. März einläutet. "Ich muss den Schalter im Kopf ein bisschen auf Eintagesrennen umschalten. Ich will es genießen und hoffe auf gute Beine", sagte Pogacar.

Überschattet wurde die Schlussetappe der UAE Tour zu Beginn von einem Sturz, in dem neben dem viermaligen Tour-Champion Chris Froome auch der deutsche Jungprofi Niklas Behrens (Visma–Lease a Bike) verwickelt war. Der U23-Weltmeister musste das Rennen wie Routinier Froome vorzeitig aufgeben.