Vuelta: Ganna gewinnt Einzelzeitfahren - Evenepoel holt auf

Der italienische Radprofi Filippo Ganna hat in seiner Spezialdisziplin die zehnte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Beim 25,8 km langen Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Valladolid war der zweimalige Weltmeister im Kampf gegen die Uhr auf dem flachen Kurs nicht zu schlagen und siegte nach 25,8 km mit 16,12 Sekunden Vorsprung auf den aktuellen Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien.

Mit einem sagenhaften Schnitt von 56 km/h raste Ganna (Ineos Grenadiers) durch Valladolid und revanchierte sich damit eindrucksvoll für die Niederlage im WM-Zeitfahren gegen Evenepoel. "Das war eine sehr gute Strecke für mich, ich habe es genossen", sagte Ganna.

Evenepoel (Soudal-Quick Step), der im August bei den Weltmeisterschaften in Schottland in einem deutlich anspruchsvolleren Rennen triumphiert hatte, machte zumindest im Kampf um die erfolgreiche Vuelta-Titelverteidigung Zeit auf seine Rivalen gut.

Der Gesamtführende Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) wurde mit 1:28,98 Minuten Rückstand auf Ganna 13. und behauptete das Rote Trikot mit 26 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Marc Soler (UAE Team Emirates), Evenepoel (+1:09 Minuten) rückte auf Platz drei vor. Der dreimalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) ist nach Tagesrang drei nun Gesamtvierter (+1:36), Tour-Champion Jonas Vingegaard (Dänemark/beide Jumbo-Visma) liegt auf Platz sieben (+2:22).

Bester Deutscher war am Dienstag der zweimalige Giro-Etappensieger Nico Denz (Bora-hansgrohe) auf dem starken Rang 14. Teamkollege Lennard Kämna, der auf dem neunten Vuelta-Teilstück am Sonntag triumphiert hatte, kam auf den 23. Platz.

Die elfte Etappe startet am Mittwoch in Lerma und führt das Fahrerfeld über 163,2 km zur knackigen Bergankunft an der Laguna Negra bei Vinuesa. Am 6,5 km langen und durchschnittlich 6,8 Prozent steilen Schlussanstieg wird ein Schlagabtausch der Favoriten im Kampf um das Rote Trikot erwartet. Die Vuelta endet 17. September traditionell in Madrid.