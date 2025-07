Tour de France Femmes: Lippert stürzt - Vos gewinnt Auftakt

Die frühere deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert hat bei der Tour de France Femmes einen Start zum Vergessen erlebt. Die 27-Jährige aus Friedrichshafen, die als Mitfavoritin in die erste Etappe gegangen war, stürzte rund 29 Kilometer vor dem Ziel in einer scharfen Kurve und verletzte sich am Arm. Anschließend konnte Lippert nicht mehr in die Entscheidung eingreifen.

Den Tagessieg und das Gelbe Trikot sicherte sich die 38 Jahre alte Niederländerin Marianne Vos (Visma-Lease a bike) im Sprint vor Kimberley Pienaar aus Mauritius (AG Insurance-Soudal Team) und ihrer französischen Teamkollegin Pauline Ferrand-Prévot. Beste Deutsche wurde nach 78,8 hügeligen Kilometern von Vannes nach Plumelec in der Bretagne Franziska Koch aus Mettmann als 48. (1:23 Minuten zurück).

Lippert, die beim Giro d'Italia Anfang des Monats zwei Etappensiege eingefahren und vor zwei Jahren bereits einen Tageserfolg bei der Tour gefeiert hatte, kam letztlich als 116. mit einem Rückstand von 6:44 Minuten ins Ziel. Die 27-Jährige vom spanischen Movistar-Team verlor zudem ihre Kapitänin Marlen Reusser, die während des Rennens aufgab. Die Schweizerin leidet seit der Italien-Rundfahrt unter Magenproblemen.

Auch für Clara Koppenburg (Cofidis) verlief die erste Etappe nicht nach Wunsch. Schon während der neutralen Phase vor dem scharfen Start landete sie auf dem Asphalt, nachdem sie in einen Fahrbahnteiler gerauscht war. Mehrere Fahrerinnen stürzten über sie.

Am Sonntag geht es mit einer weiteren hügeligen Etappe weiter. Auf dem 110,4 Kilometer langen Kurs von Brest nach Quimper stehen vier gewertete Anstiege auf dem Programm. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am 3. August in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de Madeleine an.