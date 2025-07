Auch in diesem Jahr läuft alles auf ein Duell zwischen dem Slowenen und dem Dänen hinaus, jedoch hat auch der deutsche Youngster Florian Lipowitz in der ersten Woche bereits gezeigt, dass er für Furore sorgen kann.

Am Samstag steht die 14. Etappe der Tour de France an - es wartet die härteste und letzte Pyrenäen-Etappe. Hier geht es zum Liveticker!

+++ Update, 19.7. - 14:10 Uhr: Evenepoel steigt aus - Podest-Chancen für Lipowitz steigen +++

Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun traurige Gewissheit: Remco Evenepoel hat die Tour de France 2025 vorzeitig beendet. Nach zwei extrem schweren Tagen in den Pyrenäen, in denen der Belgier sichtlich entkräftet war, musste er am Samstag bereits beim Einstieg in den Col du Tourmalet abreißen lassen, kurz darauf kam das Aus (Die Tour de France 2025 live und kostenlos auf Joyn streamen).

Für Evenepoel, der mit seinem Etappensieg im Zeitfahren stark in die Tour gestartet war, ist es ein bitterer Abschied. Die Hoffnungen auf einen Podiumsplatz waren berechtigt, doch die Belastung der Bergetappen wurde am Ende zu groß. Florian Lipowitz wird damit das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers übernehmen (hier im Liveticker).