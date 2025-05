Tour-Finale führt über Montmartre

Nach den spektakulären Bildern bei Olympia wird die Schlussetappe der diesjährigen Tour de France wie erwartet über Montmartre führen. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Wie bei den Straßenrennen der Olympischen Spiele im vergangenen Sommer wird das Tour-Peloton dem gepflasterten Hügel mit der berühmten Basilika Sacré-Coeur am 27. Juli auf der letzten Etappe nach Paris einen Besuch abstatten.

Einzelheiten zur Route sollen bei einer Pressekonferenz am 21. Mai im Pariser Rathaus bekannt gegeben werden. Die Einbeziehung von Montmartre stellt die Tour-Organisatoren vor logistische Herausforderungen, da das Tour-Peloton etwa doppelt so groß ist wie das 90-köpfige Fahrerfeld bei den Olympischen Spielen.

Traditionell besteht das letzte Teilstück der Frankreich-Rundfahrt aus einer "tour d'honneur", das Gelbe Trikot wird nicht mehr angegriffen. Die abschließende Etappe gipfelt in einem Acht-Runden-Sprint auf den Champs-Élysées, dem Pariser Pracht-Boulevard. In diesem Jahr kehrt das Tour-Finale in die Hauptstadt zurück, nachdem die Rundfahrt 2024 wegen Olympia in Nizza geendet war.