Noch aber ist Segner nicht auf dem Rasen mit dabei bei der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft, beim Spiel am Samstagabend im Rahmen der Rugby Autumn Nations Series 2024 gegen Frankreich (16. November, ab 20:50 Uhr, live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App ).

Neuseeland ist bei der Rugby Autumn Nations Series 2024 ( live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App ) im Einsatz. Künftig könnte für die All Blacks mit Anton Segner auch ein Deutscher eine Chance bekommen.

Segner: Schwierige Zeit während Corona

Als Neuseeland während der Corona-Pandemie knapp zwei Jahre die Grenzen schloss, war Segner allein. Familienbesuche in Deutschland waren unmöglich, umgekehrt natürlich auch. Doch nur so konnte sich der Hesse die Spielberechtigung für Neuseeland sichern. Fünf Jahre muss ein Spieler in einem Land leben, Auslandsbesuche sind stark begrenzt, so will es der Weltverband. Segner hielt durch.

Den Weg zum Rugby fand Segner über zwei Freunde aus England, vorher hatte er Fußball und Eishockey gespielt. "Wir sind mal zu ihnen nach Hause gegangen und wussten dann nicht mehr, was wir machen sollten", erzählt Segner: "Dann haben sie gesagt: 'Wollen wir in den Garten gehen und ein bisschen Rugby spielen?' Zu der Zeit hatte ich noch nie von dem Sport gehört."

Der damals neunjährige Segner ist angetan, vor allem von der Härte. "Dass es eine Sportart gab, in der es legal ist, andere Leute umzuhauen, hat mir total gut gefallen", sagt er. Zwei Wochen später schauen er und sein älterer Bruder beim Training des SC Frankfurt 1880 vorbei - ein Glücksfall.