Die Rugby Autumn Nations Series steht an, die besten Nationen der Welt werden sich innerhalb eines Monats duellieren. Die Spiele werden live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen, kostenlose Livestreams gibt’s auf Joyn und ran.de. Alle Infos zum Wettbewerb.

Rugby Autumn Nations Series live: Was ist das für ein Wettbewerb?

Die Rugby Autumn Nations Series steht wieder an.

Vom 2. November bis zum 30. November warten insgesamt 21 Partien auf die Rugby-Fans, darunter diverse Highlights.

So bekommt es unter anderem der amtierende Weltmeister Südafrika mit Schottland oder auch England zu tun. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft wird hingegen nicht dabei sein.

Die Partien, die allesamt in Europa und ein großer Teil davon in Großbritannien ausgetragen werden, werden live im Free-TV auf ProSieben MAXX gezeigt. Kostenlose Livestreams findet ihr zudem auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.