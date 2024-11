Die Rugby Autumn Nations Series steht an, die besten Nationen der Welt werden sich innerhalb eines Monats duellieren. Die Spiele werden live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen, kostenlose Livestreams gibt’s auf Joyn und ran.de. Alle Infos zum Wettbewerb.

Die Rugby Autumn Nations Series steht wieder an.

Vom 2. November bis zum 30. November warten insgesamt 21 Partien auf die Rugby-Fans, darunter diverse Highlights.

So bekommt es unter anderem der amtierende Weltmeister Südafrika mit Schottland oder auch England zu tun. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft wird hingegen nicht dabei sein.

Die Partien, die allesamt in Europa und ein großer Teil davon in Großbritannien ausgetragen werden, werden live im Free-TV auf ProSieben MAXX gezeigt. Kostenlose Livestreams findet ihr zudem auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.