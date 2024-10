Bereit für packende Rugby-Duelle? Am 2. November kannst du die Rugby-Partie Schottland vs. Fidschi live auf Joyn kostenlos streamen, bei ProSieben Maxx im Free-TV verfolgen und im Livestream auf ran.de. Hier gibt’s alle Infos zum Spiel.

Vor dem Spiel Schottland vs. Fidschi wird am Samstag ab 15:55 Uhr die Partie England vs. Neuseeland ausgetragen bevor es ab 18:40 zwischen Schottland und Fidschi zur Sache geht.

Insgesamt stehen vom 2. November bis zum 30. November 21 Partien auf dem Programm.