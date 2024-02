Rugby: Deutschland will ersten Sieg

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Rugby Europe Championship endlich den ersten Sieg. Im dritten und letzten Gruppenspiel wartet das knifflige Nachbarschaftsduell in den Niederlanden. "Das ist eine insgesamt sehr eingespielte Mannschaft, die viel Zeit miteinander verbringt und uns auch deshalb vielleicht ein Stück voraus ist", sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann vor der Begegnung am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben MAXX) in Amsterdam.

Am ersten Spieltag hatte die DRV-Auswahl überraschend gut gegen Seriensieger und WM-Teilnehmer Georgien mitgehalten, zwischendurch sogar geführt, aber dann doch 17:28 verloren. Vor einer Woche folgte dann eine 5:27-Niederlage bei den Spaniern. "Wir haben auch gegen Spanien wieder eine sehr ordentliche Leistung gezeigt, aber am Ende hatte jeder das Gefühl, dass da mehr drin war", sagte Kuhlmann.

In Amsterdam will sich das deutsche Team nun endlich belohnen. "Wir erwarten ein recht ähnliches Spiel wie gegen Spanien, eher schnell – zumal auf Kunstrasen", sagte Kuhlmann.

Für Deutschland geht es bei dem zweigeteilten Turnier um den Klassenerhalt in der höchsten Division. Nach dem sechsten Platz im ersten Teil sind die deutschen Aussichten darauf weiterhin nicht schlecht, nur das schwächste der acht Teams steigt ab. Sollte Polen als Achter des ersten Turniers wieder Letzter werden, bliebe Deutschland sicher drin.