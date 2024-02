Wollt ihr das komplette Turnier von der Gruppenphase bis zum großen Finale am 17. März live sehen, seid ihr bei Joyn richtig. Im kostenfreien Livestream wird jede einzelne Partie zu sehen sein.

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es zum Nachbarduell mit der Niederlande (am 18. Februar ab 13:05 Uhr im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn ).

Die Rugby-WM im vergangenen Jahr elektrisierte die Massen. Auch in diesem Jahr steht wieder ein absolutes Highlight an - die Rugby Europe Championship.

Die Rugby Europe Championship steigt vom 3. Februar bis 17. März 2024. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist am Start - und ProSieben MAXX, Joyn und ran.de zeigen die Spiele live im Free-TV und Livestream.

Rugby Europe Championship 2024 live: Welche Nationen nehmen teil?

Insgesamt nehmen acht Nationen teil. In Gruppe A spielen Deutschland, Georgien, Spanien und die Niederlande, in Staffel B treten Belgien, Polen, Portugal und Rumänien gegeneinander an.