Rugby: Ein Deutscher für die All Blacks? Segner wittert seine Chance

Die wankenden All Blacks stehen vor einem riesigen Umbruch, ein Generationswechsel ist unumgänglich. Der Frankfurter Anton Segner wittert seine Chance.

Die Augen weit aufgerissen, die Zunge herausgestreckt, jeden Muskel angespannt: Den berühmten Haka, den Kriegstanz der Maori, beherrscht Anton Segner schon lange. Und zumindest vor dem eigenen Spiegel kommt der Frankfurter genauso Furcht einflößend daher wie seine großen Idole der legendären All Blacks. Schon bald könnte er dazugehören.

Denn Neuseeland wankt. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist in der glorreichen Historie der einst so erfolgreichen Rugby-Nation verschwunden. Unabhängig vom Ausgang der WM in Frankreich, in die der dreimalige Weltmeister mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet ist, scheint ein größerer Umbruch unumgänglich. Eine neue Generation soll den Mythos der "Götter in Schwarz" wiederbeleben.

Und einer der neuen Hoffnungsträger könnte aus Deutschland kommen. Segner, mit 15 Jahren ans andere Ende der Welt übergesiedelt und mittlerweile für die A-Nationalmannschaft spielberechtigt, zählt zu den Toptalenten des Landes. Ein Einsatz für die All Blacks ist sein Kindheitstraum.