Rugby: Gastgeber Frankreich im WM-Viertelfinale

Anzeige

Gastgeber Frankreich hat mit einer überzeugenden Leistung das Viertelfinale der Rugby-WM erreicht. Die Franzosen ließen Italien am Freitagabend beim 60:7 (31:0) keine Chance und sicherten sich in Lyon den ersten Platz in der Abschlusstabelle der Gruppe A.

Im Viertelfinale wartet am 14. Oktober im Pariser Stade de France entweder Titelverteidiger Südafrika oder der Weltranglistenerste Irland. Wer es wird, entscheidet sich am Samstag.