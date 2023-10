Anzeige Die Viertelfinals der Rugby-Weltmeisterschaft stehen vor der Tür. Wer hat die Nase vorn? Wer muss nach Hause fahren? ran macht den Team-Check. Von Jan Lüdeke Fünf Wochenenden Gruppenphase haben am vergangenen Sonntag einen krönenden Abschluss bekommen. Das Spiel Fidschi gegen Portugal war eines der besten, packendsten und spektakulärsten bei dieser WM. Quasi mit der letzten Aktion der erste WM-Sieg in der portugiesischen Geschichte, Fidschi trotzdem im Viertelfinale. Viel besser hätte man sich den Ausgang beim Spiel der "Teams der Herzen" nicht wünschen können. Das Schöne ist: Es wird noch besser. Alle Viertelfinals der Rugby-WM live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Denn ab sofort heißt es "Do or die", verlieren verboten. Die Viertelfinals stehen vor der Tür. Dazu gibt es nun den großen ran-Team-Check vor der K.o.-Runde.

Wales - Argentinien Im ersten Viertelfinale treffen am Samstag Wales und Argentinien aufeinander (ab 16:30 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App). Auf die Waliser hätte ich – und so ging es vielen in der Rugby-Welt – vor einem Monat keinen Cent gewettet. Noch während der Six Nations im Frühjahr drohte die Mannschaft dem eigenen Verband mit einem Streik, dann beendeten mehrere Größen wie der internationale Rekord-Nationalspieler Alun Wyn Jones (158 Spiele für Wales und 12 für die British & Irish Lions) ihre Nationalmannschaftskarriere. Doch der Kader verfügt überraschenderweise immer noch über ausreichend Qualität. Auch weil Akteure wie der neue Kapitän Jac Morgan schnell den Sprung auf Weltklasse-Niveau geschafft haben. Wales hat die schwierige Gruppe mit Fidschi, Australien, Portugal und Georgien ohne Niederlage souverän gewonnen. Entscheidend dabei ist für mich besonders der Coach: Warren Gatland hatte Wales vor vier Jahren schon ins WM-Halbfinale geführt, dann aber aufgehört. Seine Rückholaktion weniger als zwölf Monate vor dem Turnier war überragend. Er lässt das Team ganz einfach spielen. Und das ist erfolgreich. Er kann sich dabei auf erfahrene Stars wie Dan Biggar, George North oder Liam Williams verlassen und hat mit Louis Rees-Zammit, Rio Dyer und Josh Adams absolute Speedster im Team.

Argentinien hat mich bei dieser WM bisher noch nicht überzeugt. Im Auftaktspiel gegen England trotz langer Überzahl chancenlos, danach souverän, aber wenig dominant. Das Herz, die Leidenschaft, all das, was Argentinien früher ausgemacht hat, ist irgendwie nicht mehr zu sehen. Vielleicht liegt es daran, dass es kein argentinisches Profiteam mehr gibt und der Großteil der Nationalspieler in Frankreich und England gutes Geld verdient? Nichtsdestotrotz weiß Argentinien, wie man bei einer WM gewinnt. Wing Mateo Carreras ist in bestechender Form. Aber reicht das für mehr? Mein Bauchgefühl sagt: Argentinien gewinnt mit drei Punkten.

Irland - Neuseeland Am Abend will Irland dann im Duell mit dem dreifachen Weltmeister Neuseeland seinen Fluch besiegen (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App). Noch nie haben es die Iren über ein WM-Viertelfinale hinaus geschafft. Wenn man sich die Mannschaft für Samstag anschaut – James Lowe und Mack Hansen sind nach körperlichen Problemen fit – dann muss die Frage erlaubt sein: Wann, wenn nicht jetzt? So gut war Irland noch nie, vor allem der Zeitpunkt der Form stimmt. Früher war die Mannschaft oft ein Jahr vor der WM auf ihrem High, diesmal sind die Iren auf den Punkt da, haben Südafrika und Schottland geschlagen. Rugby-Opa Johnny Sexton wird sich im Alter von 38 Jahren den größten Triumph in der stolzen Rugby-Geschichte seines Landes nicht nehmen lassen wollen. Alle Viertelfinals der Rugby-WM live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Aber auf der anderen Seite steht eine Nation, die WM- und K.o.-Spiele im Blut hat. Neuseeland war von vielen abgeschrieben, nur weil die All Blacks das letzte Vorbereitungsspiel und den WM-Auftakt verloren hatten. Alles, was seitdem passiert ist, war beeindruckend, vor allem das 96:17 gegen Italien. Die Neuseeländer um ihren Kapitän Sam Cane und Superstar Beauden Barrett sollten eine vielleicht noch größere Herausforderung für Irland darstellen als das Gruppenspiel gegen Südafrika. Denn diesmal gilt es. Und aufgrund ihrer Geschichte werden die Iren sicherlich nervös sein. Trotzdem denke ich, dass sich Irland mit acht Punkten Vorsprung durchsetzt.

Anzeige England - Fidschi Am Sonntag muss Fidschi dann wieder eine Schippe draufpacken, um sein Märchen auch gegen den Weltmeister von 2003, England, weiterzuschreiben (ab 16:30 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App). Die Auftritte Fidschis gegen Georgien und Portugal waren nicht sonderlich gut. Aber dass diese Mannschaft schwankende Leistungen zeigt, ist nicht neu. Wenn alle Stars wie Semi Radradra, Waisea Nayacalevu, Levani Botia oder Josua Tuisova fit sind, dann ist das Team zu allem in der Lage. Und dann geht es auch noch um die Disziplin. Die muss gegen England stimmen, sonst liegst du ganz schnell in Rückstand.

Vor dem Wiedersehen mit England: Fidschi will bei der Rugby-WM weiter für Furore sorgen © IMAGO/AFLOSPORT

England stand vor vier Jahren im Finale. Seitdem hat die Mannschaft nicht mehr überzeugen können – bis zu diesem Turnier. Argentinien zum Auftakt mit 14 Mann zu dominieren, war eine Ansage. Und danach haben die Engländer alles gewonnen – wenn auch der letzte Auftritt gegen Samoa einem Rückfall in alte Zeiten glich. Mit einer ähnlichen Leistung wird es gegen Fidschi nicht reichen. Aber Owen Farrell und Co. sind zu erfahren, um dieselben Fehler immer wieder zu machen. In einem WM-Vorbereitungsspiel vor wenigen Wochen hat England erstmals in der Geschichte gegen Fidschi verloren, aber das zählt jetzt nicht mehr. Auch wenn ich mir Fidschi im Halbfinale wünschen würde, gehe ich von einem klaren englischen Sieg aus: +18.

Frankreich - Südafrika Und dann kommt zum Abschluss noch der Clash zwischen Frankreich und Südafrika (Sonntag, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App). Ich empfehle einen Kopfschutz fürs Zuschauen auf der Couch. In diesem Spiel wird es so dermaßen physisch, dass man es durch den Fernseher spüren dürfte. Frankreich hat einen unglaublichen Aufwand im Hinblick auf diese Heim-WM betrieben, hat die jüngsten drei Ausgaben der U-20-WM gewonnen (davor noch nie). Die Mannschaft wird getragen von einer nie dagewesenen Euphorie – und von Antoine Dupont. Der Gedrängehalb, aktuell bester Spieler der Welt, hat sich im Gruppenspiel gegen Namibia Brüche im Gesicht zugezogen, ist nach erfolgreicher OP aber bereit fürs Viertelfinale. Das wird Frankreich einen immensen Schub geben. Gerade mit Dupont sehe ich den Gastgeber in der Hintermannschaft stärker. Jonathan Danty und Gael Fickou sind vermutlich die beste Center-Paarung der WM (mit Irlands Bundee Aki und Garry Ringrose), Damien Penaud der beste Außen, Thomas Ramos der sicherste Kicker. All das zusammen wäre eigentlich eine Halbfinal-Garantie. Alle Viertelfinals der Rugby-WM live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

