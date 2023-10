Die Gruppenphase der Rugby-WM ist durch. Die Viertelfinals stehen an. Doch wer hat bisher so richtig geliefert? ran formt das Dream Team der Gruppenphase.

Erste Reihe

Andrew Porter hat mit Irland beeindruckt, er hat im Spitzenspiel gegen Südafrika 75 Minuten gespielt – und das auf einer so kraftraubenden Position. Unglaublich! Auf die andere Seite würde ich 150-Kilo-Koloss Ben Tameifuna aus Tonga stellen. Früher wegen seines Gewichts oft in der Kritik hat er sich diesmal in Höchstform gezeigt und war ein phänomenaler Kapitän für Tonga.

Ersatz für die beiden auf der Bank sind die beiden Fidschianer Eroni Mawi und Mesake Doge, die gezeigt haben: Fidschi kann mittlerweile auch Weltklasse-Spieler auf der Ersten Reihe. Die beiden besten Hakler waren für mich der australische Kapitän Dave Porecki trotz des historischen Scheiterns seines Teams und der Franzose Peato Mauvaka, der den Ausfall von Julien Marchand mehr als nur kompensiert hat.