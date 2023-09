Anzeige

Der zweite Spieltag der Rugby-WM ist in vollem Gange: Am Sonntag treten mit Südafrika, Australien und England drei der absoluten Top-Teams der Weltmeisterschaft an (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).

Südafrika demontiert Rumänien

Dem Weltranglisten-Zweiten Südafrika gelang gegen Rumänien der bisher höchste Sieg dieser WM-Edition. Der amtierende Weltmeister erzielte beim vernichtenden 76:0-Sieg ganze zwölf Tries. Die Springboks sicherten sich durch vier schnelle Versuche nach nur elf Minuten den Bonuspunkt

Makazole Mapimpi erzielte drei Tries und wurde zum Spieler des Spiels ernannt. Auch seinem Teamkollegen Cobus Reinach gelang ein Hattrick. Südafrika steht in der Tabelle des Pool B mit acht Punkten auf Platz 2 hinter Irland.

Am kommenden Samstag (23.9., 21:00, live auf ProSieben MAXX und ran.de) treffen die beiden Spitzenteams Südafrika und Irland in einem der größten Top-Spiele der Gruppenphase dieser WM aufeinander.