Am heutigen Rugby-WM-Spieltag stehen zwei Partien an: Schottland braucht einen Sieg gegen Tonga, um weiterhin auf das Viertelfinale zu hoffen. Wales und Australien kämpfen im Topsiel des Tages um den ersten Platz in Gruppe C (live auf ProSieben MAXX und ran.de)

Schottland überzeugt gegen Tonga

Nach der Auftaktniederlage gegen Südafrika konnten die Schotten in ihrem zweiten Spiel der WM den ersten Sieg einfahren. Gegen Tonga setzte sich Schottland mit 45:17 durch.

Tonga hielt zunächst mutig dagegen, die "Bravehearts" liefen in der zweiten Halbzeit aber davon. Der schottische Flügelspieler Duhan van der Merwe erzielte einen von sieben Versuchen und wurde zum Spieler des Spiels ernannt.

Schottland hält mit dem Sieg die Hoffnungen auf einen Viertelfinaleinzug am Leben: Durch die vier Siegpunkte und den Bonuspunkt sitzen sie nun mit fünf Zählern auf Platz 3 in Gruppe B, hinter den Favoriten aus Irland und Südafrika.