Rugby-WM 2023: Schlägerei zwischen Fans bei Viertelfinale zwischen England und Fidschi

Durch einen 30:24-Erfolg über Fidschi sichert sich England das Halbfinal-Ticket bei der Rugby-WM 2023. Auf der Tribüne kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung, mehrere Fans wurden wohl des Innenraums verwiesen.

Unschöne Szenen am Rande des Rugby-WM-Viertelfinals zwischen England und Fidschi (30:24).

Auf der Tribüne kam es vermutlich vor der Partie zu einer Auseinandersetzung, in die wohl englische Fans involviert waren. Das zeigt ein Video auf der Plattform X, das von dem Account "The Good, The Bad & The Rugby" geteilt wurde.

Dort sind drei Männer in historischer Verkleidung zu sehen, die offenbar mit anderen Zuschauern in einen Streit gerieten. Es kam zu Handgreiflichkeiten.

Einer der verkleideten Männer schmiss einen anderen mehrere Reihen hinunter, die von weiteren Zuschauerinnen und Zuschauern belegt waren.

Wie es in dem Post weiter heißt, wurden die Unruhestifter des Stadions verwiesen. Ob es zu Verletzten kam, wird nicht näher genannt.