Das Eröffnungsspiel am Freitag bestritten Frankreich und Neuseeland, die Gastgeber setzten sich mit 27:13 gegen die "All Blacks" durch . Das Eröffnungsspiel fand vor 80.000 Fans im Pariser Stade de France statt, im französischen Nationalstadion wird auch das Endspiel steigen.

Auch Neuseeland zählt immer zu den Favoriten - nach 1987, 2011 und 2015 wollen die berühmten "All Blacks" mit dem vierten WM-Titel zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Die großen Rugby -Nationen Australien und England haben schwierige Monate hinter sich und werden in diesem Jahr wohl kein Wörtchen um den Pokal mitreden. Den kompletten Favoritencheck zur Rugby-WM findet ihr unter diesem Link .

Rugby-WM 2023 live: Nimmt Deutschland teil?

Der Sport ist in Deutschland relativ unbekannt - der Deutsche Rugby-Verband (DRV) hat nur knapp über 16.000 Mitglieder. Dennoch konnten sich die Deutschen im olympischen 7er-Rugby im vergangenen Jahr erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Das 15er-Team wartet weiter auf die erste Vorstellung auf der großen internationalen Bühne.

"Wir wollen dorthin", sagte DRV-Präsident Harald Hees im "SID"-Gespräch. Nach chaotischen Zeiten im Verband habe man "in den letzten vier Jahren alles dafür gemacht, dass die Voraussetzungen dafür da sein müssten". Eine Teilnahme an der WM 2027 in Australien wäre laut Hees "erreichbar - dafür bräuchten wir aber ein bisschen mehr Geld". Wahrscheinlicher sei, dass man in acht Jahren mitmischen könne.