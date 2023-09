Anzeige

Zum Start in den dritten Tag der Rugby-WM (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de und in der ran-App) bezwingt Japan die chilenische Auswahl. Zwei weitere Partien folgen.

Die Rugby-WM 2023 (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de und in der ran-App sowie auf Joyn) ist in vollem Gange. Zum Auftakt in den dritten Tag trafen Japan und Chile aufeinander.

Das Duell der beiden Teams aus Gruppe D war vor allem zu Beginn ein offener Schlagabtausch, beide schenkten sich nichts. Schon zur Halbzeit lag Japan aber mit 21:7 in Front, nach 80 Minuten stand ein deutlicher 42:12-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Bereits am Vortag standen sich im Top-Spiel der Staffel England und Argentinien gegenüber, die Südamerikaner unterlagen mit 10:27. Auffälligste Spieler bei Japan waren Amato Fakatava mit zwei Tries und Rikiya Matsuda mit sechs Conversions.

Schon um 17:30 Uhr geht es bei der Rugby-WM weiter. Dann trifft Titelverteidiger Südafrika auf Schottland (live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de sowie in der ran-App und auf Joyn), um 21 Uhr messen sich Wales und Fidschi (live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de sowie in der ran-App und auf Joyn).