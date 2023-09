Anzeige

Zum Auftakt des 4. Spieltags hat Uruguay seinen ersten Sieg bei der Rugby-WM 2023 in Frankreich (live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de und auf Joyn) gefeiert. In Lyon drehten die Südamerikaner das Außenseiterduell gegen Namibia.

Uruguay siegte dank einer starken zweiten Hälfte gegen Namibia mit 36:26 (12:20). Dabei erwischte Namibia den besseren Start: Schon nach 59 Sekunden brachte Gerswin Mouton die Afrikaner mit einem Try in Führung. JC Greyling baute den Vorsprung in der 11. Minute aus.

Baltazar Amaya brachte Uruguay mit dem ersten Try in der 19. Minute zurück in die Partie. German Kessler (28.) legte nach.

In der zweiten Hälfte drehte der Weltranglisten-17. die Partie durch weitere Versuche von Amaya (49.), Santiago Arata (54.) und Bautista Basso (66.) endgültig. Bei Namibia sah Desiderius Sethie in der 63. Minute die Rote Karte.

Mit fünf Punkten belegt Uruguay in Gruppe A den vierten Platz. Am letzten Gruppenspieltag trifft das Team auf die "All Blacks" aus Neuseeland (5. Oktober, ab 21 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn).

Für Namibia ist das Turnier mit null Punkten als feststehender Gruppenletzter gelaufen.