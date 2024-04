Altmaier und Hanfmann mit Auftaktpleiten in Monte Carlo

Anzeige

Die Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben beim ATP-Masters in Monte Carlo den Einzug in die zweite Runde verpasst. Altmaier (Kempen) unterlag am Montag in seiner Erstrunden-Begegnung dem Argentinier Francisco Cerundolo mit 2:6, 6:7 (3:7), der Karlsruher Hanfmann war gegen den Franzosen Arthur Fils beim 0:6, 2:6 chancenlos.

Altmaier war in Monaco als so genannter Lucky Loser trotz Niederlage in der Qualifikation im Hauptfeld an den Start gegangen. Es gelang ihm gegen Cerundolo zu selten, die starke Vorhand seines Gegners aus dem Spiel zu nehmen.

Schon in der zweiten Runde stehen Jan-Lennard Struff (Warstein) und Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg).