ATP-Tour: Erneut frühes Aus für Struff

Für Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Dubai erneut früh Schluss. Der Tennisprofi aus Warstein unterlag dem topgesetzten früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew in der ersten Runde mit 4:6, 6:7 (4:7). Medwedew trifft nun auf den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

Bereits vor knapp zwei Wochen waren die Kontrahenten im Viertelfinale von Marseille aufeinander getroffen - mit dem besseren Ende nach zwei Sätzen für den Russen. Struff erlebt bislang einen gebrauchten Start ins neue Tennis-Jahr: Bis zum Turnier in Südfrankreich hatte die deutsche Nummer zwei bei drei Starts nur ein Match in Auckland/Neuseeland gewonnen.

Vergangene Woche in Doha, bei den Australian Open in Melbourne und in Rotterdam war der Weltranglisten-46. in der ersten Runde ausgeschieden. Dazwischen sagte er seine Teilnahme am Davis Cup gegen Israel wegen eines Infekts ab.