Im April findet die ATP 500 Premiere im BMW Park in München statt. Das Teilnehmerfeld hat es in sich. Joyn und ProSieben MAXX übertragen live.

BMW Open 2025 live im TV und Stream: Das Wichtigste in der Übersicht

BMW Open 2025: Die Übertragungen in der Übersicht

Fabian Tross, als Vorstand des Lizenzinhabers und Gastgebers MTTC Iphitos tätig, schwärmt bereits jetzt von der Location: "Unser Turnier und die Anlage beim Iphitos werden in vielerlei Hinsicht in diesem Jahr ein neues Level erreichen – sei es für langjährige Fans, neue Besucher oder unsere Spieler."

Joyn zeigt alle Spiele auf dem Center Court live. Die beiden Halbfinals am 19. April und das Finale am 20. April überträgt zusätzlich ProSieben MAXX live.

Die Vorbereitungen für die BMW Open in München laufen auf Hochtouren. Die ATP 500 Premiere findet zwischen dem 14. und 20. April in München statt. Die Anlage des MTTC Iphitos dient dann als Hotspot für die internationalen Stars.

BMW Open 2025 live: Welche Stars nehmen teil?

Im BMW Park, der Heimspielstätte der Basketballer des FC Bayern, wurde nun auch das Teilnehmerfeld bekanntgegeben. Bereits im Vorhinein war bekannt, dass Alexander Zverev in München aufschlagen wird.

Dazu kommen weitere Tennis-Größen. Darunter der US-Amerikaner Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov aus Kanada, aus Frankreich Ugo Humbert und Gael Monfils, der Argentinier Francisco Cerundolo sowie Jiri Lehecka aus Tschechien. Aus Italien wird Matteo Berrettini an den Start gehen.

Taylor Fritz und Hubert Hurkacz mussten ihre Teilnahme wenige Tage vor dem Start des Turniers absagen. Für die beiden Top-Stars sind Jakub Mensik und David goffin mit von der Partie.

Besonders erfreulich: Titelverteidiger Jan-Lennard Struff wird ebenfalls antreten, um am Sonntag erneut als Sieger gekürt zu werden. Vor einem Jahr hatte er das Finale gegen Fritz gewonnen.

Der 17-jährige Justin Engel erhält die erste Wildcard für das Turnier. Im vergangenen Jahr gelang es dem Teenager, sein erstes ATP Match zu gewinnen, nun darf er in München aufspielen.

"Die BMW Open sind als neues 500-Event der ATP in diesem Jahr so stark besetzt wie noch nie. Die Zuschauer können sich auf das beste Teilnehmerfeld in der Geschichte des Turniers freuen. Unser ran Tennis-Team um Reporter-Legende Herbert Gogel berichtet täglich live auf Joyn und ran.de - vom ersten Aufschlag bis zum entscheidenden Matchball", sagte Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1.