BMW Open 2025: Shelton stürmt ins Halbfinale - Zverev gefordert

Bei den BMW Open in München steht das erste Halbfinale fest, Alexander Zverev muss indes am Nachmittag ran.

In München steigen in dieser Woche die BMW Open. Am Freitag finden bei dem ATP-500-Turnier die Viertelfinalpartien statt und das erste Halbfinale bereits fest.

Der US-Amerikaner Ben Shelton, der in der bayerischen Landeshauptstadt zum Publikumsliebling avanciert, konnte sich in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3 gegen den Italiener Luciano Darderi durchsetzen.

Auch sein Gegner in der Runde der letzten vier steht bereits fest. In der ersten Partie des Tages besiegte der Argentinier Francisco Cerundolo den Belgier David Goffin mit 6:2, 6:4.

Am Nachmittag greift auch Alexander Zverev in das Geschehen ein. Der beste deutsche Tennisspieler muss gegen den Niederländer Tallon Griekspoor ran.

Zverev konnte das Turnier in München bereits zweimal gewinnen und strebt nach seiner Krise zuletzt seinen dritten Titel auf der Anlage des MTTC Iphitos an.