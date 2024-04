Djokovic gelingt souveräner Start in Sandplatzsaison

Anzeige

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ist mit einem souveränen Sieg in die Sandplatzsaison gestartet. Der Weltranglistenerste aus Serbien gewann sein Auftaktmatch beim ATP-Masters in Monte Carlo gegen den Russen Roman Safiullin 6:1, 6:2 und zeigte sich nach der Enttäuschung von Indian Wells, wo er überraschend früh ausgeschieden war, deutlich verbessert. Nur 70 Minuten brauchte er für den Sieg.

In seiner früheren Wahlheimat trifft Djokovic im Achtelfinale auf Arthur Fils (Frankreich) oder Lorenzo Musetti (Italien). Bislang hat der 36-Jährige zwei seiner 98 Turniersiege in Monte Carlo gefeiert, sein letzter Titelgewinn im Fürstentum liegt bereits neun Jahre zurück.

"Wenn ich meine Turniere zu Beginn des Jahres berücksichtige, bin ich mit meiner heutigen Leistung sehr zufrieden", sagte Djokovic, der sich zwei Wochen auf Sand vorbereitet hat. "Das zahlt sich aus", ergänzte der Serbe.

In diesem Jahr wartet Djokovic noch auf einen Erfolg, bei den Australian Open war er im Halbfinale am späteren Sieger Jannik Sinner (Italien) gescheitert. Nach seinem Aus in Indian Wells trennte er sich von Trainer Goran Ivanisevic, mit dem er 12 seiner 24 Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, und ließ das Masters in Miami aus. An der Spitze des Rankings steht er dennoch unverändert - seit dieser Woche als ältester Spieler der Geschichte.

Djokovics Fokus liegt in dieser Saison auf den Olympischen Spielen in Paris. Die Goldmedaille fehlt ihm noch in seiner einzigartigen Sammlung an Trophäen und Auszeichnungen. Die Sandplatzsaison mit dem Höhepunkt bei den French Open (ab 20. Mai) dient ihm daher als Vorbereitung auf das olympische Turnier, das ebenfalls im Stade Roland Garros stattfindet. Dort hat Djokovic bislang dreimal triumphiert.