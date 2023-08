Hanfmann und Altmaier verpassen Viertelfinale von Kitzbühel

Anzeige

Die Tennisprofis Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier haben das Viertelfinale des ATP-Turniers in Kitzbühel verpasst. Der an Nummer zwei gesetzte Hanfmann (Karlsruhe) unterlag dem Franzosen Arthur Rinderknech 6:7 (3:7), 3:6. Der Kitzbühel-Finalist von 2020 hatte in der ersten Runde von einem Freilos profitiert.

Zuvor hatte sich Altmaier (Kempen), beim österreichischen Sandplatzturnier an Position acht gesetzt, im Achtelfinale dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan mit 6:3, 2:6, 6:7 (8:10) geschlagen geben müssen. Damit sind keine deutschen Teilnehmer mehr am Start.