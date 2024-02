Hanfmann verliert Auftaktmatch in Santiago de Chile

Anzeige

Tennis-Profi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Santiago de Chile bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach dem überzeugend gewonnenem ersten Satz unterlag der an Nummer fünf gesetzte Karlsruher dem argentinischen Qualifikanten Juan Manuel Cerundolo 6:3, 3:6, 5:7. Nach 2:47 Stunden nutzte der 161. der Weltrangliste seinen ersten Matchball.

Für Hanfmann, aktuell die Nummer 49 im ATP-Ranking, ist es bei seinem siebten Turnierstart in diesem Jahr bereits die vierte Erstrunden-Niederlage. Unter anderem hatte er bei den Australian Open sein Auftaktmatch verloren. Ein weiterer deutscher Spieler war in Santiago de Chile nicht am Start.