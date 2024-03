Indian Wells: Alcaraz verteidigt gegen Medwedew den Titel

Anzeige

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat erneut das ATP-Turnier in Indian Wells (USA) gewonnen. Wie im Vorjahr setzte sich der Spanier im Finale in zwei Sätzen gegen den Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew durch - diesmal mit 7:6 (7:5), 6:0. Nach 1:44 Stunden sicherte er sich seinen ersten Titel in diesem Jahr.

Im ersten Satz hatte Medwedew zunächst mit drei Spielen geführt. Anschließend kam Alcaraz aber besser ins Spiel. Nach langem Kampf entschied er den Durchgang im Tiebreak knapp für sich.

Danach dominierte er das Spiel, Medwedew fand keine Antwort mehr und brach ein. Nach nur 32 Minuten im zweiten Satz verwandelte der Weltranglisten-Zweite den Matchball zum Sieg.

Im direkten Duell der beiden Tennis-Stars hat er die Nase nun weiter vorne. In sechs Matches standen sich die beiden bisher gegenüber - vier Mal mit dem besseren Ende für Alcaraz.