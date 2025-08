Krawietz und Pütz verpassen erstes Masters-Finale

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben in Toronto ihren ersten gemeinsamen Einzug in ein Masters-Endspiel verpasst. Das an Nummer vier gesetzte deutsche Doppel unterlag im Halbfinale des Hartplatz-Turniers den britischen Wimbledonsiegern Julian Cash und Lloyd Glasspool mit 3:6, 6:7 (2:7). Damit bleibt es für den 33-jährigen Krawietz und den 37 Jahre alten Pütz vorerst bei elf Finalteilnahmen.