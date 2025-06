Lucky Loser Brooksby im Finale von Eastbourne

Als Lucky Loser ins Endspiel: Tennisprofi Jenson Brooksby war beim ATP-Turnier im englischen Eastbourne schon in der Qualifikation gescheitert, doch nun steht er im Finale. Der Amerikaner bezwang den an Nummer vier gesetzten Franzosen Ugo Humbert bei dem Rasenturnier 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. Letzter Lucky Loser in einem ATP-Finale war Jan-Lennard Struff, der im Mai 2023 in Madrid das Endspiel gegen Carlos Alcaraz verlor.

Brooksby war in der Qualifikation zunächst mit 5:7, 3:6 am Australier Aleksandar Vukic gescheitert, rückte aber trotzdem ins Hauptfeld - und begann mit den Siegen. Kurios: Im April hatte er in Houston auf Sand seinen ersten ATP-Titel geholt - als Qualifikant.

Im Finale trifft Brooksby auf den topgesetzten Taylor Fritz (USA). Erst zehnmal in der ATP-Geschichte gewann ein Lucky Loser ein Turnier, der letzte war der Südkoreaner Kwon Soon-woo im Januar 2023 im australischen Adelaide.