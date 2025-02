Marseille: Struff unterliegt Medwedew

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine erste Halbfinalteilnahme seit sieben Monaten verpasst. Der 34-Jährige aus Warstein unterlag beim ATP-Turnier in Marseille dem topgesetzten früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew nach 80 Minuten mit 3:6, 2:6.

Der Russe, nach schwachem Start ins Tennisjahr im Ranking nur noch die Nummer acht, könnte es im Halbfinale des Hallenturniers am Samstag mit einem weiteren Deutschen zu tun bekommen: Daniel Altmaier aus Kempen trifft in seinem Viertelfinale am Freitagabend auf den Serben Hamad Medjedovic. Für Altmaier (26) geht es um die zweite Halbfinalteilnahme seiner Laufbahn.

Die deutsche Nummer zwei Struff, derzeit die Nummer 46 der Welt, hatte bis zum Turnier in Marseille bei drei Starts in diesem Jahr nur ein Match in Auckland/Neuseeland gewonnen. Bei den Australian Open in Melbourne und in Rotterdam war er jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Dazwischen sagte er seine Teilnahme am Davis Cup gegen Israel wegen eines Infekts ab.