Marterer erreicht Achtelfinale von Antwerpen

Anzeige

Tennisprofi Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in Antwerpen das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde bezwang der Qualifikant aus Nürnberg den an Position sieben gesetzten Franzosen Richard Gasquet mit 6:3, 6:4. Nun könnte auf Marterer ein deutsches Duell gegen Dominik Koepfer (Furtwangen) warten. Dieser trifft am Mittwoch zum Auftakt auf den Portugiesen Nuno Borges.

Gegen den favorisierten Gasquet ging Marterer dank eines frühen Breaks mit 3:0 in Führung und brachte im ersten Satz sämtliche Aufschlagspiele durch. Auch im zweiten Durchgang blieb der 28-Jährige bei eigener Aufgabe makellos, stellte mit einem Break zum 4:3 die Weichen auf Sieg und verwandelte schließlich seinen ersten Matchball nach 1:10 Stunden Spielzeit.