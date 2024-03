Miami: Koepfer in der dritten Runde

Anzeige

Tennisprofi Dominik Koepfer (29) hat beim ATP-Masters in Miami die dritte Runde erreicht. Der Davis-Cup-Spieler aus Furtwangen besiegte am Samstag nach verspätetem Beginn den argentinischen Weltranglisten-19. Sebastian Baez 6:3, 6:2. Koepfer, Nummer 50 der ATP-Weltrangliste, trifft im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale nun auf den an Nummer 14 gesetzten Franzosen Ugo Humbert.

Bei dem mit 10.659.033 Dollar dotierten Hartplatzturnier sind insgesamt fünf deutsche Profis am Start, darunter auch Alexander Zverev. Der Olympiasieger trifft nach einem Auftakt-Freilos in seinem ersten Match auf den starken Kanadier Felix Auger-Aliassime. Zudem kommt es zum deutschen Duell zwischen Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff.