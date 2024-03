Nadals Fitness vor Indian Wells "besser als erwartet"

Anzeige

Tennisstar Rafael Nadal hat sich vor dem ATP-Masters-Turnier in Indian Wells überrascht von seiner Fitness gezeigt. Der 22-malige Grand-Slam-Champion fühle sich "viel besser als erwartet", sagte er am Sonntag nach einem von Netflix übertragenen Showmatch in Las Vegas gegen Carlos Alcaraz. Nadal hatte die Partie mit 6:3, 4:6, 12:14 verloren. Der 37-Jährige wehrte dabei zunächst fünf Matchbälle seines Landsmanns ab.

Der Spanier war wegen einer Hüftverletzung fast das gesamte Jahr 2023 ausgefallen. Nach seinem Comeback im Januar 2024 musste er wegen eines Muskelfaserrisses auf die Australian Open verzichten.

Am Donnerstag bestreitet Nadal sein Erstrundenmatch beim Turnier in Indian Wells, das er in seiner Karriere dreimal (2007, 2009, 2013) gewonnen hat.